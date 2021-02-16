МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,6% -0,4 % (факт)
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль) -66,4 -67
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль) 61,8 59,6
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020) -0,7% -0,7%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020) -5,1% -5,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль) 58,3  
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (январь) 228,3 тыс  
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) 3,5 6
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (декабрь) 11,78 млрд канад. долл  
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2020/2020    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ГМК Норильский никель — вебкаст, телеконференция менеджмента    