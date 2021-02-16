МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в плюсе на фоне ослабления опасений за мировую экономику, свидетельствуют данные торговых площадок. Европейские биржи выросли на оптимизме по восстановлению экономики

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,9% — до 30746,66 пункта, что стало максимальным значением показателя с июня 2018 года. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,52%, до 3163,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 6917,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,28%, до 30467,75 пункта. Биржи Китая закрыты с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Трейдеры надеются на восстановление глобальной экономики в текущем году на фоне вакцинации населения от коронавируса, а также масштабных мер поддержки со стороны правительств и мировых центробанков.

В частности, инвесторы продолжают отыгрывать новости из Японии, где одобрена вакцина Pfizer — первый препарат для вакцинации от коронавируса, одобренный для использования в стране. Вакцинацию планируют начать 17 февраля среди медицинских работников, а с апреля начнется вакцинация пожилых людей старше 65 лет.

Старший стратег Okasan Рикия Такебе (Rikiya Takebe), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметила, что есть некоторые опасения перегрева рынка Японии. Тем не менее, "фондовые биржи, вероятно, будут расти по мере появления подробностей о вакцинации", считает эксперт.