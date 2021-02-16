Бумаги российских компаний торгуются без единой динамики на бирже Лондона
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,77%, до 7,1 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,21%, до 191,7 доллара, "Лукойла" — на 0,15%, до 80,28 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,18%, до 6,22 доллара, "Газпром нефти" — на 0,21%, до 23,7 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,15%, до 35,81 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,46%, до 17,43 доллара, НЛМК — росла на 0,14%, до 28,12 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 0,3%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 14,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,15%, до 48,48 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,62%, до 9,69 доллара, "Магнита" — снижались на 0,16%, до 15,88 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,21%, до 3,57 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210216/833050183.html