МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский фондовые индексы обновили локальные максимумы

По состоянию на 11.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,77%, до 7,1 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,21%, до 191,7 доллара, "Лукойла" — на 0,15%, до 80,28 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,18%, до 6,22 доллара, "Газпром нефти" — на 0,21%, до 23,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,15%, до 35,81 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,46%, до 17,43 доллара, НЛМК — росла на 0,14%, до 28,12 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,3%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 14,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,15%, до 48,48 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,62%, до 9,69 доллара, "Магнита" — снижались на 0,16%, до 15,88 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,21%, до 3,57 доллара.