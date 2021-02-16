МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник немного растут — рынки оценивают данные, указывающие на состояние экономики континента, свидетельствуют данные торгов. ВВП Евросоюза в четвертом квартале снизился на 4,8%

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,18%, до 6767,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5789,28 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 14116,9 пункта.

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 5% — в годовом. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,7% и на 5,1% соответственно, как и показала предварительная оценка.

Кроме того, согласно данным, опубликованным Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос до 71,2 пункта с 61,8 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 59,6 пункта.

Росту британского индекса также способствует ситуация с коронавирусом в стране. Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 15,3 миллиона человек, обе дозы — более 539 тысяч.

"Возможность FTSE 100 дойти до пиков января и двигаться в сторону отметки в 7 тысяч может увеличиться, если мы продолжим наблюдать прогресс в области вакцины и снижение темпов заражения коронавирусом", — полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.