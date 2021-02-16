2021-02-16T14:15:58+03:00
2021-02-16T14:15:58+03:00
2021-02-16T14:15:58+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210216/833052246.html
Официальный курс евро на среду снизился на три копейки
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https://россиясегодня.рф
. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки — до 88,9441 рубля, курс доллара — на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 16.02.2021
курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки — до 88,9441 рубля, курс доллара — на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,49 копейки, составив 80,3341 рубля.