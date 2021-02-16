МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки — до 88,9441 рубля, курс доллара — на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,49 копейки, составив 80,3341 рубля.