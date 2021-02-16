МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам после неудачных попыток скорректироваться днем, при этом индекс Мосбиржи выглядит сильнее РТС за счет ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов. Цены на нефть не демонстрируют общей динамики

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.26 мск рос на 0,47%, до 3498,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1498,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 73,54 рубля, курс евро — на 26 копеек — 89,24 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,38% — до 63,06 доллара за баррель.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ "ЗАСТРЯЛ" НЕДАЛЕКО ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

Российский рынок акций на старте торгов пробил вверх психологические отметки: индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов, а РТС — выше 1500 пунктов, обновив максимумы с 15 и 21 января соответственно.

Затем индексы несколько отступили от достигнутых максимумов, а позже несколько раз уходили в минус. Российский фондовые индексы обновили локальные максимумы

Тем не менее, во второй половине дня индексы нашли в себе силы вернуться к росту. Однако индексу Мосбиржи пока не удается пробиться к уровню исторического максимума — 3520,66 пунктов, где он был 12 января и он продолжает топтаться у круглой отметки в 3500 пунктов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Малоликвидные акции "Белуга Групп" вновь в лидерах роста. К текущему моменту акции прибавляют 17,69%. Объем торгов повышен для бумаг этой компании и составляет почти 361,7 миллиона рублей, что, впрочем, выше сегодняшнего объема торгов префами "Сургутнефтегаза" (331 миллиона рублей), ВТБ (315 миллионов рублей) и МТС (300,1 миллион рублей). Бумаги компании начали активно расти с конца января: с 25 января по текущий момент они максимально выросли в 2,3 раза — до 3100 рублей.

Также в лидерах роста — акции "М.Видео" (2,46%), бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 2,02%, обыкновенные акции — на 1,76%), акции "Русолово" (2%), депозитарные расписки Group TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,89%) и акции ММК (1,67%). Бумаги российских компаний торгуются без единой динамики на бирже Лондона

"Яндекс" во вторник отчитался по US GAAP за четвертый квартал и весь 2020 год. После публикации акции "Яндекса" кратковременно росли и затем перешли к снижению. К текущему моменту бумаги теряют 1,33%.

"Акции "Яндекса" шли вниз, несмотря на публикацию во вторник финансовых результатов за 2020 год по US GAAP, которые превысили консенсус-прогноз. Консолидированная выручка компании в четвертом квартале выросла на 39%, а в 2021 году "Яндекс" ожидает скачка выручки на 40-47%", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"С технической точки зрения "Яндекс" по-прежнему выглядит перекупленным, что также делает его подверженным нисходящей коррекции как минимум в район 5250 рублей при преодолении поддержки 5360 рублей. Тем не менее, если акциям удастся удержать поддержку, а результаты пересмотра MSCI Russia 10/40 окажутся для компании благоприятными, можно ожидать скачка цен к историческому максимуму 5653,2 рубля", — считает аналитик.

Акции "Норникеля" отреагировали небольшим снижением на сообщение компании о том, что она пока не планирует обжаловать решение суда о взыскании в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. К текущему моменту акции ГМК "Норильский никель" снижаются 0,25%.

Ранее во вторник "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2020 год. После публикации бумаги компании выходили в небольшой плюс. Акции "Норникеля" ушли в минус

Также в лидерах снижения — акции "Алросы" (-2,2%), "Эн+ Групп" (-1,81%).

ПРОГНОЗЫ

Российскому рынку предстоит вновь решать задачу закрепления выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, или уходить на более глубокую коррекцию для накопления сил, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Исход дня, вероятно, определится настроениями на американских и нефтяных площадках после длительных выходных. Нельзя исключать, что силы "быков" у исторических и среднесрочных максимумов начнут снижаться", — считает Кожухова из "Велес Капитала".