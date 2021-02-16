МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США растут во вторник, обновляя рекорды, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,22% — до 31526,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 14123,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 3937,7 пункта.

Все три индекса продолжают бить рекорды на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив развития экономики. Такой аппетит к риску поддерживают ожидания трейдеров относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.

Трейдеры надеются, что состояние крупнейшей мировой экономики сможет улучшиться благодаря госвливаниям. В то же время восстановлению экономической активности способствует развертывание вакцинации в ряде стран по всему миру.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что доходность гособлигаций достигла максимума с марта 2020 года. На этом фоне доллар стал укрепляться, что негативно сказывается на стоимости акций компаний, так как они становятся дороже для держателей иностранной валюты.

При этом аналитики полагают, что индексы будут расти. "Хотя доходность (гособлигаций — ред.) по-прежнему реагирует на перспективы восстановления экономики…, она все еще ниже уровня, который опасен для акций", — цитирует агентство MarketWatch старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).