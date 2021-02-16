МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в пределах 1% на фоне роста доходности гособлигаций до рекордных значений с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,74%, или на 13,25 доллара, до 1809,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,98%, до 27,595 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций до рекордных с марта 2020 года уровней. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет на 5,5 базисного пункта, до 1,255%. Ранее доходность поднялась до 1,267%, что является максимумом с 18 марта 2020 года.

Рост доходности казначейских облигаций оказывает поддержку курсу доллара, укрепление которого также оказывает давление на цену на золото. В таком случае драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты.