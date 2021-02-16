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2021
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Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций повысился по индексу Мосбиржи во вторник, несмотря на подешевевшую нефть. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,38%, до 3495,26... ПРАЙМ, 16.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по индексу Мосбиржи во вторник, несмотря на подешевевшую нефть.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,38%, до 3495,26 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1494,58 пункта. Различная динамика индексов обусловлена ростом доллара на 31 копейку, до 73,63 рубля.
В течение торгов оба индекса обновили локальные максимумы, поднявшись соответственно до 3510,77 пункта (максимум с 12 января) и до 1508,95 пункта (с февраля 2020 года).
Рынок нефти вечером снижается на 0,3%, до 63,1 доллара за баррель сорта Brent.