МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по индексу Мосбиржи во вторник, несмотря на подешевевшую нефть.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,38%, до 3495,26 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1494,58 пункта. Различная динамика индексов обусловлена ростом доллара на 31 копейку, до 73,63 рубля.

В течение торгов оба индекса обновили локальные максимумы, поднявшись соответственно до 3510,77 пункта (максимум с 12 января) и до 1508,95 пункта (с февраля 2020 года).

Рынок нефти вечером снижается на 0,3%, до 63,1 доллара за баррель сорта Brent.