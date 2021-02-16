МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник закрылись преимущественно снижением после ралли на оптимизме относительно восстановления экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,11%, до 6748,86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,01%, до 5786,53 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 0,32%, до 14064,6 пункта.

Сдержала индексы некоторая коррекционная динамика. Так, FTSE 100 и CAC 40 уже третью неделю подряд демонстрируют рост на оптимизме по вакцинации и восстановлению экономики.

"Сочетание ослабления пандемии и дополнительного бюджетного стимулирования должно привести к очень быстрому ускорению экономической активности в 2021 году", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика JP Morgan Asset Management Дэвида Келли (David Kelly). Самым главным неизвестным параметром остается то, в какой степени быстрое восстановление поддержит инфляцию, считает эксперт.

Несколько сдержала снижение внутренняя статистика. По второй оценке Евростата, ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 5% — в годовом. Предварительная оценка показывала снижение на 0,7% и на 5,1% соответственно. Аналитики ожидали сохранения предварительной оценки без изменений.