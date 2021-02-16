МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,31%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,61%, до 189 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,14%, до 79,48 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,97%, до 6,27 доллара, "Газпром нефти" — на 4,23%, до 24,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,81%, до 35,47 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,69%, до 17,63 доллара, расписки НЛМК не изменились в стоимости, оставшись на уровне прошлого закрытия в 28,08 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,81%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,4%, до 14,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 5,05%, до 51 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,42%, до 9,67 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,31%, до 15,85 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,56%, до 3,54 доллара.