МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ пока сохранит порядок определения официальных курсов инвалют к рублю с введением с 1 марта утренних валютных торгов на Московской бирже, сообщили РИА Новости в Центробанке.

Мосбиржа планирует с 1 марта начинать торги на валютном и срочном рынках с семи часов утра. Сейчас они начинаются в 10.00 мск.

"Банк России не видит необходимости в оперативном внесении изменений в порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Вместе с тем Банк России будет осуществлять мониторинг ситуации с целью принятия дальнейших решений, в том числе с учетом объемов торгов в утренние часы", — ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Сейчас ЦБ устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю по сделкам, заключенным на Мосбирже в период с 10.00 мск до 11.30 мск.