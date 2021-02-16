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Банк России сохранит порядок определения курсов валют
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ЦБ РФ пока сохранит порядок определения официальных курсов инвалют к рублю с введением с 1 марта утренних валютных торгов на Московской бирже, сообщили РИА Новости в Центробанке... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ пока сохранит порядок определения официальных курсов инвалют к рублю с введением с 1 марта утренних валютных торгов на Московской бирже, сообщили РИА Новости в Центробанке.
Мосбиржа планирует с 1 марта начинать торги на валютном и срочном рынках с семи часов утра. Сейчас они начинаются в 10.00 мск.
"Банк России не видит необходимости в оперативном внесении изменений в порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Вместе с тем Банк России будет осуществлять мониторинг ситуации с целью принятия дальнейших решений, в том числе с учетом объемов торгов в утренние часы", — ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Сейчас ЦБ устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю по сделкам, заключенным на Мосбирже в период с 10.00 мск до 11.30 мск.