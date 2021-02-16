МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером снижается против доллара и евро на внешнем негативе.

Попытки коррекционного снижения рынка нефти и негативная динамика западных фондовых рынков поддерживают коррекцию курса рубля после обновления накануне многонедельных максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.02 мск повышался на 35 копеек, до 73,68 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 89,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар опускался до 73,13 рубля — минимума с 14 января, евро — до 88,78 рубля, минимума с 14 декабря прошлого года.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта во вторник снижалась против доллара и евро, отыгрывая ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам. Они преимущественно опускались в цене после ралли на оптимизме относительно восстановления мировой экономики.

При этом стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас 0,1%, до 63,3 доллара, поддерживая давление на рубль. Brent пока не смог обновить 13-месячный максимум на психологической отметке 64 доллара и стал корректироваться вниз.

Был во вторник и внутренний негатив для рубля. Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций обновил сегодня минимум с апреля, опустившись до 148,83 пункта. Инвесторы обратили внимание на слова главы Сбербанка Германа Грефа о готовности банка вместе с ВТБ покупать облигации федерального займа России (ОФЗ). Это спокойно покроет потребности бюджета в заимствованиях, заявил он.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время фактором поддержки российской валюты может выступать подготовка компаний к налоговому периоду февраля, за который ожидается перечисление в бюджет около 1,6 триллиона рублей, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду курс доллара будет формироваться в переделах 73-74 рубля", — добавляет он.

В среду стоит ожидать колебания курса доллара в диапазоне 73-73,5 рубля, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Для евро наиболее вероятная динамика – колебания в диапазоне 88,8-89,2 рубля", — оценил он.