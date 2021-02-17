ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в декабре 2020 года примерно на 1 миллиард долларов, практически вернув их к октябрьскому уровню против снижения в ноябре, свидетельствуют данные минфина США. США планируют восстановить экономику к середине года

По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,011 миллиарда долларов, из которых долгосрочных бумаг 1,2 миллиарда долларов, а краткосрочных на — 4,8 миллиарда долларов. В октябре вложения составляли 6,1 миллиарда долларов, а в ноябре сократились до 4,9 миллиарда долларов.

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