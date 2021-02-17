2021-02-17T01:05:02+03:00
2021-02-17T01:05:02+03:00
2021-02-17T01:05:02+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833056626.html
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в декабре 2020 года примерно на 1 миллиард долларов, практически вернув их к октябрьскому уровню против снижения в... ПРАЙМ, 17.02.2021
сша, ценные бумаги, новости, облигации, рынки
https://1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
https://1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
https://1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210201/832942095.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в декабре 2020 года примерно на 1 миллиард долларов, практически вернув их к октябрьскому уровню против снижения в ноябре, свидетельствуют данные минфина США.
По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,011 миллиарда долларов, из которых долгосрочных бумаг 1,2 миллиарда долларов, а краткосрочных на — 4,8 миллиарда долларов. В октябре вложения составляли 6,1 миллиарда долларов, а в ноябре сократились до 4,9 миллиарда долларов.
Читайте также:
Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке