МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. О том, что мировой фондовый рынок перегрет, говорят уже не первый год. Сегодня капитализация рынка акций превышает размер реальной экономики, что по оценкам экспертов, опрошенных агентством "Прайм", случается в истории исключительно редко. Особенно перегретым выглядит IT-сектор. Ситуация представляется тревожной, однако экстремальных потрясений на финансовых рынках ждать не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока Федрезерв не приступит к циклу повышения ставки. Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

СКОРО ЛОПНЕТ ИЛИ ЕЩЕ НЕ НАДУЛСЯ?

Разговоры о перегретости американского (и глобальных) рынков идут уже очень давно, фактически они начались вслед за восстановлением после обвала 2008 года, рассказывает заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Действительно, экономики за это время росли медленнее, чем индексы, а госдолг в основных валютных зонах достиг рекордных исторических значений.

В прошлом году ситуация ещё более усугубилась: падение ВВП и рост госзаимствований сопровождаются новыми максимумами по фондовым индексам.

Финансовые рынки обновляют свои максимумы в акциях и минимумы по доходности в облигациях, и вопросы о наличии пузыря в тех или иных классах активов возникают все чаще, продолжает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

В настоящее время рынок акций США выглядит перегретым. Так называемый индикатор Баффета — соотношение капитализации американских компаний к ВВП — находится у максимумов и составляет 160% к ВВП (предыдущий пик в 130% наблюдался в 2001 году). В России, например, данный уровень не превышает 50% к ВВП.

Ещё один популярный показатель — мультипликатор цена/прибыль (основной параметр для оценки рынков акций) приближается к уровням пузыря 2001 года (dot-com bubble) и составляет 22 годовых прибылей.

Однако в данных показателях капитализация рынков считается к прибылям или размеру экономики, а пандемия привела к их резкому падению. Повышенные мультипликаторы отражают ожидания инвесторов относительно восстановления экономики и прибылей компаний, то есть рынок уже заложил данные показатели в цену.

"Фундаментально это значит не наличие пузыря в акциях, а скорее более низкие доходности в будущем относительно средних исторических уровней", — считает эксперт.

Российский же рынок акций торгуется с 40-50-процентным дисконтом к развивающимся и развитым рынкам и дивидендной доходностью 8% — это дешево. Дивидендная доходность выше российского наблюдается только у одного рынка — Пакистана, отмечает Русецкий.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Есть множество финансовых индикаторов, которые указывают на то, что финансовые площадки могут быть перегреты, говорит и аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Например, соотношение размера фондового рынка и ВВП.

"Сейчас капитализация рынка акций превышает размер реальной экономики, что в истории бывает редко. Также довольно странно и необычно выглядят оценки компаний в IT-сегменте и отрасли биотехнологий. По соотношению прибыли и капитализации некоторые из них в разы дороже, чем рынок в целом", — указывает он.

Так, срок окупаемости крупнейших технологических компаний — Amazon, Paypal, Netflix, Nvidia — приближается к ста годам. При том что предельной нормой считается 20-25 лет. У мелких и средних компаний срок окупаемости может доходить до нескольких тысячелетий. Таких примеров — десятки, что "опять же является аномалией".

"Если посмотреть P/E отдельных компаний, то показатели действительно могут шокировать, — указывает финансовый советник Анна Харченко. — Вам понадобится 1676 лет, чтобы окупить свои вложения в акции Tesla, однако говорить о том, что весь рынок становится пузырём, вряд ли корректно. Представители циклических отраслей — энергетической, транспорта, финансов ещё далеки от уровней переоцененности".

По словам Емельянова, чтобы объяснить все происходящее, появилась концепция "рационального пузыря". Суть сводится к тому, что инвесторы значительно переплачивают за акции, видя, как центробанки накачивают экономику дешевыми деньгами. Между тем, как только появятся признаки того, что политику смягчения намерены свернуть, инвесторы вернутся к стандартным оценкам. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Пузырём считают ситуацию, когда цена активов существенно выше реальной стоимости, поясняет Харченко. Процесс постепенного роста напоминает надувание мыльного пузыря. В этом случае говорят, что на рынке царит "бычий" тренд. А быстрое падение — это когда пузырь лопается — в такой ситуации на понижении зарабатывают "медведи".

"Главная проблема — определить пиковую точку, но её мы сможем узнать только постфактум", — говорит она.

НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Интересная ситуация складывается и в облигациях инвестиционного уровня, номинированных в долларах США, обращает внимание Русецкий. Доходность ушла ниже 2%, то есть ниже инфляции.

Реальные ставки по гособлигациям США и корпоративным выпускам инвестиционного уровня — отрицательные. Это ведет к формированию высоких уровней задолженности и отрицательной реальной доходности у инвесторов (в основном, у пенсионных фондов и иных консервативных клиентов).

"Вопрос повышения ставки ФРС до нейтрального уровня, по заявлениям, будет решаться не ранее 2023 года, к этому времени пузыри как раз могут сформироваться при избыточной и дешевой ликвидности", — отмечает эксперт.

На фоне восстановления мировой экономики многие сырьевые товары достигли максимумов, сильно отклонившись от уровня себестоимости. К примеру, фьючерсные кривые на нефть вошли в бэквордацию, то есть показывают снижение цен в будущих периодах.

НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ

По сути правы и те, кто говорит о неадекватности рынков, и те, кто указывает на закономерность такого положения, считает Александров. "Благодаря сверхмягкой денежно-кредитной политике центральных банков и прямым стимулам со стороны правительств, в экономику вбрасывается очень большой объём ликвидности, живых денег, а в финансовом секторе многие центральные банки стали основными покупателями активов. Самые яркие примеры тому — Швейцария и Япония", — говорит он.

Только за прошлый год было "напечатано" более десяти триллионов долларов, которые поддержали рынки и не дали ситуации перерасти в повторение Великой депрессии. Все эти программы как раз и способствовали росту рынков и отрыву их от ситуации в экономике — это так называемая инфляция активов.

"Тем не менее, и сейчас ситуация не выглядит вполне здоровой — котировки держатся на околонулевых ключевых ставках и покупках центробанков, однако такое неустойчивое равновесие может сохраняться весьма долго", — предполагает аналитик. Как понять, что обвал доллара уже начался

Русецкий в целом не ожидает глобальных потрясений на финансовых рынках, пока ФРС не приступит к циклу повышения ставки. "В последние тридцать лет все крупные распродажи и "медвежьи" рынки (падение более 20%) были вызваны повышением ставки", — заключает он.

Не видит причин для серьёзного падения рынка и Харченко. По ее мнению, если они и появятся, то так же, как и в марте 2020-го, мы не будем о них знать заранее.

"Чтобы ни о чем не волноваться, нужно повышать уровень финансовой грамотности и создавать портфель из различных активов. Тогда в любой кризис вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно", — подытожила эксперт.