Индекс Мосбиржи во вторник не сумел сохранить скорость в рамках восходящего движения и начал тормозить. Большую часть сессии котировки болтались под круглым уровнем 3500 п.

На торгах в Европе также преобладала нейтральная динамика. Рынок акций США после длинных выходных закрыл сессию вторника без существенных изменений. В частности, индекс S&P 500 успел в очередной раз переписать исторические максимумы, но к концу дня весь рост был отыгран вниз. Пространство для подъема в сторону среднесрочных ориентиров 4000-4020 п. еще остается, но настроения на рынках постепенно ухудшаются.

Основным негативом выступает ускорение роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимальных с февраля 2020 г. уровней.

Российский долговой рынок также находится под давлением. Индекс ОФЗ (RGBI) падает шесть сессий подряд, опустившись к минимумам с апреля прошлого года. Это также начинает оказывать умеренно негативное влияние на российские акции, в том числе на консервативные дивидендные фишки. Правда, учитывая наше отставание от роста глобальных площадок и нефтяных цен, пока данный фактор не провоцирует распродажу.

Импульс роста в ценах на нефть начал затухать. Накануне фьючерсы Brent остались около $63,3, а уже сегодня с утра начали корректироваться вниз.

Сообщение Bloomberg о том, что добыча в США из-за аномальных холодов сократилась на 3,5 млн баррелей в сутки уже не поддерживает рост цены, что намекает на близость завершения избыточного роста последних недель. Тем более очевидно, что это выпадение предложения будет временным явлением. Накопленная перекупленность по рынку нефти требует формирования временной коррекции, хотя бы в рамках локального бокового коридора. В качестве ближайших сильных сопротивлений по Brent по-прежнему выделю уровни $64-64,2 и $65,6.

Укрепление рубля вчера приостановилось. Курс USD/RUB, протестировав верхнюю границу важной зоны поддержки 76,6-73,2, начал отскакивать и завершал сессию уже около 73,6. Фактор распродажи ОФЗ, а также потенциальная коррекция по нефти, могут обеспечить локальную слабость рубля. Однако о мощной девальвации речи не идет. Уже в районе 74,5 по USD/RUB проходит промежуточный уровень сопротивления.

По индексу Мосбиржи техническая картина все еще располагает к движению в сторону новых рекордных отметок 3600-3620 п. Возможно, что из-за внешних факторов придется отложить эти цели на чуть более поздний период.

В фокусе

Белуга (+26,5%). В последнее время акция из третьего эшелона стала весьма популярной среди частных трейдеров. Обороты торгов во вторник приблизились к миллиарду рублей — рекорд для этого эмитента. Менее чем за месяц акции выросли на 130%. В данный момент выглядят сильно перекупленными, даже с учетом неплохих операционных показателей компании.

ГМК Норникель (-0,5%). Компания представила позитивные результаты за II полугодие 2020 г., которые оказались в целом чуть лучше ожиданий. Основные финансовые метрики обновили максимумы на фоне позитивной конъюнктуры на рынках ключевых металлов компании. Рентабельность EBITDA достигла рекордных 66%. Если ориентироваться на действующие принципы дивидендной политики, то при выплате 60% от годовой EBITDA размер выплат по итогам года может составить около 1500 руб. на бумагу. Это предполагает 5,7% дивидендной доходности. Решение по дивидендам будет приниматься в марте. Сохраняющиеся высокие цены на металлы ГМК и ожидания привлекательной дивидендной доходности позволяют с оптимизмом смотреть на средне- и долгосрочные перспективы акций.

Яндекс (-2,4%). Компания опубликовала неплохие результаты за IV квартал 2020 г. Тем не менее в среднесрочной перспективе бумаги могут не демонстрировать опережающей рынок динамики, так как исходя из текущей оценки акции Яндекса сложно назвать дешевыми.

TCS Group (+4,5%). После непродолжительной паузы рост бумаг возобновился. Капитализация достигла $10 млрд. Расписки TCS в данный момент выглядят перекупленными и справедливо оцененными.

Цены на золото на фоне роста доходности американских гособлигаций вновь опустились ниже $1800. Сохраняется риск углубления коррекции в сторону $1745-1765. Бумаги золотодобывающих компаний сегодня могут быть среди аутсайдеров: Полюс, Полиметалл, Петропавловск.

Сегодня среди корпоративных отчетов ожидается публикация результатов по МСФО за 2020 г. у Новатэка. Также на среду запланирован День инвестора и аналитика в Энел Россия. Компания представит стратегический план на 2021-2023 гг.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent находится около уровня $63,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.