МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов незначительно снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале дня повышается на 18 копеек, до 73,82 рубля, евро снижается на 3 копейки, до 89,25 рубля, следует из данных Мосбиржи.