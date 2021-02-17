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https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833059328.html
Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале дня
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Индекс Мосбиржи в начале торгов незначительно снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале дня повышается на 18 копеек, до 73,82 рубля, евро... ПРАЙМ, 17.02.2021
торги, биржи, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов незначительно снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале дня повышается на 18 копеек, до 73,82 рубля, евро снижается на 3 копейки, до 89,25 рубля, следует из данных Мосбиржи.