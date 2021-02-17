МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается по основному индексу Мосбиржи, отыгрывая дорогую нефть. Рубль теряет к доллару и прибавляет к евро в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск растёт на 0,01%, до уровня 3495,49 пункта, долларовый индекс снижается на 0,08% до 1493,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Заметно дорожают акции "Русала" (+4,6%), а также бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,1%). Ее капитализация накануне впервые в истории превысила 10 миллиардов долларов.

Стоимость нефти растет на 0,6% по марке Brent, до 63,72 доллара за баррель.