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https://1prime.ru/Financial_market/20210217/833059774.html
Российский рынок акций повышается на дорогой нефти
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается по основному индексу Мосбиржи, отыгрывая дорогую нефть. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск растёт... ПРАЙМ, 17.02.2021
торги, биржи, мосбиржа, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается по основному индексу Мосбиржи, отыгрывая дорогую нефть.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск растёт на 0,01%, до уровня 3495,49 пункта, долларовый индекс снижается на 0,08% до 1493,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Заметно дорожают акции "Русала" (+4,6%), а также бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,1%). Ее капитализация накануне впервые в истории превысила 10 миллиардов долларов.
Стоимость нефти растет на 0,6% по марке Brent, до 63,72 доллара за баррель.