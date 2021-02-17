МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили почти на 35%

По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,26%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,13%, до 188,75 доллара, "Лукойла" — росла на 0,05%, до 79,52 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,14%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 3,4%, до 23,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,76%, до 35,74 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,37%, до 17,57 доллара, НЛМК — росла на 0,36%, до 28,18 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,12%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 14,79 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,65%, до 52,35 доллара. Российский рынок акций повышается на дорогой нефти

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,21%, до 9,69 доллара, "Магнита" — снижались на 1,01%, до 15,69 доллара. Цена бумаг "Ленты" опускалась на 0,21%, до 3,54 доллара.

Ранее стоимость расписок TCS Group Holding росла на 3,33% после того, как капитализация группы днем ранее впервые превысила 10 миллиардов долларов.

По состоянию на 11.21 мск цена бумаг TCS Group Holding поднималась до 52,7 доллара.