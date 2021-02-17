МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду немного снижаются на фоне данных по инфляции в Великобритании и публикации компаниями финансовых результатов, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании в январе ускорилась сильнее прогноза

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 6730.89 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5779,03 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 14022,05 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по Великобритании. Так, инфляция в стране в январе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре, в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2%. При этом аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — снижения на 0,4%.

Главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell) сказал газете The Wall Street Journal, что инфляция в Великобритании будет расти в течение 2021 года, и смягчение карантинных ограничений будет "определять ее направление".

Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости. Акции французской Kering, владеющей Gucci, падают в цене на 7% после публикации финансовых результатов за 2020 год. По итогам прошедшего года выручка компании упала на 17,5%, до 13,1 миллиарда евро. Операционная прибыль компании за год упала на 34,4%, до 3,135 миллиарда евро.