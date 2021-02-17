МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем торгов ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже резко вырос с середины января и в итоге более чем в четыре раза превысил показатель Лондонской фондовой биржи, подсчитала газета Financial Times. Фондовые биржи Европы снижаются на статистике из Великобритании

В частности, по данным издания, средний дневной оборот фондовой биржи Гонконга, посчитанный за последний месяц по 16 февраля, подскочил примерно до 25 миллиардов долларов по сравнению с примерно 10 миллиардами долларов за тот же период год назад. "Это более чем в четыре раза превышает средний дневной оборот Лондонской фондовой биржи за тот же период", — указывает газета. В то же время средний дневной оборот американской фондовой биржи NYSE за тот же период составил 44 миллиарда долларов.

Газета пишет, что текущая ситуация соответствует росту интереса инвесторов к бумагам, обращающимся на фондовой бирже Гонконга. Так, инвесторы, в основном из Китая, в текущем году вложили около 50 миллиардов долларов в акции, торгующиеся на этой бирже.

Кроме того, ранее в феврале газета писала, что крупнейшим центром торговли ценными бумагами в Европе в прошлом месяце стал Амстердам, впервые обойдя по этому показателю Лондон, исторически считающийся одним из ведущих мировых финансовых центров. Биржи Азии закрылись преимущественно в минусе

Изменения в объеме торгов на фондовой бирже Лондона происходили в процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Страна официально покинула ЕС 31 января 2020 года, однако до конца года действовал переходный период. Теперь Великобритания покинула единый европейский рынок и таможенный союз, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.