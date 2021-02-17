МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США незначительно колеблются в среду в ожидании внутренней статистики и протокола январского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06% — до 31440 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 13736,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3924,38 пункта. Ранее в среду DJIA и S&P 500 кратковременно выходили в плюс.

Трейдеры в среду предпочитают сохранять осторожность в ожидании новых статданных из США, которые должны показать состояние крупнейшей мировой экономики. В частности, ожидается, что объем розничных продаж в США в январе вырос на 1,1% в месячном исчислении после снижения на 0,7% в декабре.

Также до открытия торгов будут опубликованы данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,5% после роста на 1,6% в декабре.

Кроме того, вечером в среду ожидается публикация протокола заседания январского заседания ФРС. По итогам январской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении перспектив экономики. "Вакцинация набирает обороты, число случаев коронавируса снижается, и в то же время администрация США активно работает над масштабным пакетом экономической помощи, который будет очень близок к озвученной президентом Джо Байденом цифре в 1,9 триллиона долларов", — отметил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Дэвид Донабедян (David Donabedian), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.