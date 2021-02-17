МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США падают в среду вечером после обновления исторических рекордов на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06% — до 31503,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 13953,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3921 пункта.

Накануне все три индекса обновили исторические рекорды на сохраняющемся оптимизме относительно развития мировой экономики. Трейдеры по-прежнему ждут новостей относительно принятия пакета мер поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам состоявшейся 26-27 января встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры ожидают от ФРС подсказки по дальнейшей монетарной политике в свете ситуации вокруг пандемии.

"Вполне возможно, что на какое-то время процентные ставки могут вырасти, цены на акции могут тоже вырасти еще сильнее из-за налогово-бюджетного стимулирования… Таким образом, сложность будет заключаться в том, чтобы выяснить какой уровень процентных ставок будет поддерживать стоимость акций… или какой уровень инфляции начнет вызывать беспокойство на рынке", — приводит агентство Блумберг слова старшего портфельного менеджера Globalt Investments Тома Мартина (Tom Martin).

Кроме того, сдерживает падение индексов сильная статистика по США. Ранее в среду стало известно, что в январе розничные продажи в стране выросли на 5,3% в месячном выражении вместо прогноза увеличения на 1,1%, а промпроизводство в стране в январе выросло на 0,9% к декабрю вместо ожидаемого роста на 0,5%.