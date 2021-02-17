МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,5 млн барр  
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (январь) 50 тыс 40 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (январь) 35,7 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (январь) 6,6% 6,5%
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,162%  
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса    
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) 4,2%  
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (январь) 1,704 млн 1,678 млн
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) 1,1% 0,7%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (январь) 1,669 млн 1,658 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) 5,8%  
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) 0,9% 1,0%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 793 тыс 765 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль) 26,5 20
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль) 22,5  
16:30 CAD США — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь) 0,3%  
19:00 USD США — Запасы сырой нефти -6,644 млн барр -2,175 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,658 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.02) 586,1 млрд долл (на 05.02)  
16:00 RUB Магнит — День инвестора и аналитика (онлайн-формат, стратегия и планы роста, планы экспансии магазинов и развития новых форматов, в том числе онлайн-сервисов)    
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
17:30 мск (14:30 лнд) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (январь) -3,6% -3% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (январь) 5,9% 6% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -3,7%  
  RUB ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2020/2020    