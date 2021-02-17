МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду падает к доллару и повышается к евро на фоне ослабления развивающихся валют и снижения западных фондовых индексов, следует из данных торгов.

Замедлившийся рост рынка нефти уменьшает поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск рос на 39 копеек, до 74,03 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 89,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду снижалась против доллара и стабилизировалась к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе на 0,6%, до 1,203 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают ослабление большинства развивающихся валют и снижение западных фондовых индексов и фьючерсов.

Ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам после роста в предыдущие дни объясняется фиксацией ими прибыли и, соответственно, коррекционным снижением. Поводом для этого стал рост доходности (и соответственно падение котировок) американских госбумаг. Это традиционно поддерживает отток средств из рисковых активов.

При этом стоимость барреля сорта Brent после обновления днем максимума с февраля прошлого года (64,74 доллара) сократила к вечеру темпы роста и прибавляет сейчас 0,6%, до 63,7 доллара, поддерживая курс рубля. Инвесторы продолжают сохранять оптимизм вокруг баланса спроса и предложения на рынке в свете сокращения добычи этого сырья в Техасе (США) из-за холодов.

Так, добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей, против примерно 11 миллионов баррелей в сутки до похолодания.

Участники российских валютных торгов обращают внимание на сообщения Минфина России об аукционах ОФЗ. Ведомство заняло максимальную сумму с середины ноября прошлого года, разместив в среду на двух аукционах госбумаг на 81,5 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 158,8 миллиарда рублей.

В итоге доллар растет к рублю на 0,6%, евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Оптимизм инвесторов по поводу новых стимулов на 1,9 триллиона долларов в США и успешное прохождение вакцинации в Великобритании и Штатах продолжают оказывать позитивное влияние на спрос на рисковые активы, считает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Палата представителей США 26 февраля может проголосовать по плану стимулирования экономики. Демократы спешат, так как действие предыдущего пакета стимулов истекает 14 марта. Во многих странах между тем уже заговорили о смягчении ограничений. Во второй половине этой недели наш прогнозный диапазон для курса доллара сохраняется на уровне в 72-75 рублей", — добавляет он.

Фактором поддержки российской валюте выступают котировки нефти, которые продолжают рост, отмечает Артем Тузов из ИК "Универ капитал".

"В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 73,6-74,5 рубля, евро — 89-90 рублей", — оценил перспективы он.