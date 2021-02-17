МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фоне негатива на западных площадках и корпоративных новостях, при этом ослабление рубля к доллару оказало дополнительное давление на индекс РТС, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,67%, до 3436,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1462,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск растет на 36 копеек, до 74 рублей, курс евро снижается на 19 копеек – 89,08 рубля.

Основные биржевые индексы рынка акций США преимущественно снижаются до 1,5%, европейские – до 1,16%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,71% — до 63,8 доллара за баррель.

ДРАЙВЕРЫ СНИЖЕНИЯ

"Российский рынок акций в середине недели показал неоднородную динамику с преобладанием продаж. В начале дня индекс Мосбиржи заходил выше 3500 пунктов, но техническая перегретость и слабеющий оптимизм на внешних рынках не позволили индексу реализовать штурм максимумов. Во второй половине дня давление продавцов заметно усилилось, нефтяные цены потеряли бодрый темп роста", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Тревогу вызывает ускорение роста доходностей 10-летних казначейских облигаций США, также указывает эксперт. Потенциально это может стимулировать часть инвесторов переключить фокус на облигации и, соответственно, затормозить подъем рынков акций, считает он.

"Тем временем в Штатах, по сообщениям СМИ, обнаружен новый гибридный штамм коронавируса. К негативным факторам добавим усиление напряженности по линии Вашингтон-Пекин, которое наблюдается вопреки ранее звучавшим прогнозам о "потеплении" двусторонних отношений при новом президенте США Джо Байдене", — добавляет аналитик.

"На мировых фондовых биржах в среду установились коррекционные настроения, обеспеченные во многом желанием инвесторов зафиксировать прибыль у новых максимумов. В условиях ухода из рисковых активов слабость продолжали ощущать и котировки золота, которые упали к минимуму с ноября прошлого года на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара", — также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста в течение дня были акции "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо", рост обеих бумаг превышал 35%. К закрытию основных торгов акции "Белуга Групп" показали рост на 39,95%, "Абрау-Дюрсо" — всего на 1,26%.

"В условиях повышенной ликвидности в начале нового глобального экономического цикла инвесторы – преимущественно физические лица — зачастую создают повышенный спрос в слаболиквидных акциях. Иногда эти спекуляции перерастают в долгосрочные движения, но чаще заканчиваются разворотами в обратную сторону. Акции "Абрау-Дюрсо" сегодня вылетели вверх без особых новостей. Вполне возможно, что инвесторам понравился аналогичный успех в акциях "Белуги", — говорит главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

При этом по акциям "Абрау" уже к середине дня прошёл исторически рекордный оборот торгов, что может говорить о потенциально высоком риске разворота, также замечает он.

Рост в акциях "Белуги" стартовал 25 января, когда компания сообщила о росте физических продаж в 2020 году на 10,7%, напоминает аналитик.

Как следствие инвесторы начали активно делать ставки на рост акций к публикации годовой отчётности "Белуги" по МСФО, отмечает Бушуев.

"Движение вверх также поддерживалось спекуляциями о том, что руководство компании намерено заметно расширить free-float акций. Но текущий рост уже не выглядит адекватным. При этом в акциях "Абрау" и "Белуги" вчера-сегодня прошли рекордные обороты, составляющие от трети до половины числа акций в свободном обращении, что может быть сигналом к развороту", — резюмирует он.

Также в лидерах роста — обыкновенные акции группы "ГАЗ" (6,73%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,31%), акции "Русала" (2,05%), "ЮТэйр" (1,59%), а также акции "М.Видео" (1,26%).

Акции "Энел Россия" упали на 6,24% — до 85,6 копейки, в ходе торгов уже опускались до 85,45 копейки, обновив минимумы с апреля 2020 года на фоне сообщений о переносе выплаты дивидендов.

Акции одного их крупнейших российских маркетплейсов Ozon резко упали после новостей о планах выпуска конвертируемых облигаций. К текущему моменту акции Ozon дешевеют на 4,56%, а в ходе торгов падали на новостях на 5,33%, до 4511 рубля – минимума с 5 февраля. С утра акции компании максимально дорожали на 1,7% на позитивных данных финочетности.

Акции "Новатэка" снизились на 3,39% на публикации данных по МСФО за 2020 год.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Бахтина, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3400-3500 пунктов.

Во второй половине недели фондовые рынки вполне могут остаться под нисходящим давлением, прогнозирует Кожухова.

"Текущий уровень по индексу РТС может стать сильной поддержкой для последующего отскока вверх, особенно на фоне позитивной динамики в нефти. Возвращение к 1500 пунктам может состояться в течение среды или до конца четверга", — считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".