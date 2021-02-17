МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись в минусе, сдержала торги коррекция после длительного роста ранее на ожиданиях по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, до 6710,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 5765,84 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,1%, до 13909,27 пункта.

На рынках Европы преобладает коррекционное снижение после роста ранее. Индексы Великобритании и Франции поднимались третью неделю подряд. Ралли было связано с ожиданиями по вакцинации и ожиданиями дальнейшей поддержки и восстановления экономики.

Снижение фондовых индексов региона следует и за аналогичной динамикой других рынков: индексы Азии в основном опустились по итогам торгов среды на 0,5-0,9%, биржи США в снижаются в пределах 1,3% после очередного обновления исторических рекордов.

Ограничил уменьшение индексов региона рост нефтяных цен. Нефть ранее в ходе торгов дорожала на 2%, позднее рост котировок замедлился, в целом это поддержало стоимость акций энергетических компаний региона. Бумаги британской BP plc выросли в стоимости на 0,9%, французской Total — на 1,6%, итальянской Eni — на 0,9%.