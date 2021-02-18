События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 февраля
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,5 млн барр
|-5,8 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (январь)
|50 тыс
|29,1 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (январь)
|35,7 тыс
|59 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (январь)
|6,6%
|6,4% (факт)
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,162%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)
|4,2%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (январь)
|1,704 млн
|1,678 млн
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|1,1%
|0,7%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (январь)
|1,669 млн
|1,658 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь)
|5,8%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|0,9%
|1,0%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|793 тыс
|765 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
|26,5
|20
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)
|22,5
|16:30
|CAD
|США — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)
|0,3%
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,644 млн барр
|-2,175 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,658 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.02)
|586,1 млрд долл (на 05.02)
|16:00
|RUB
|Магнит — День инвестора и аналитика (онлайн-формат, стратегия и планы роста, планы экспансии магазинов и развития новых форматов, в том числе онлайн-сервисов)
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|17:30 мск (14:30 лнд)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-3,6%
|-3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|5,9%
|6% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-3,7%
|RUB
|ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2020/2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833068953.html