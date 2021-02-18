Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,69%, сообщает торговая площадка.
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833069842.html
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Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,69%, сообщает торговая площадка.
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833069842.html
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