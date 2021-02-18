МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись по большей части в минусе, повторяя динамику на американских биржах днем ранее и в рамках фиксации прибыли после недавнего роста, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает после возобновления торгов в Китае

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,55%, до 3675,36 пункта, что стало максимальным значением закрытия с 2015 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite при этом сократился на 0,4%, до 2450,39 пункта. Фондовые рынки Китая были закрыты с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,6%, до 30595,27 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,19%, до 30236,09 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,5%, до 3086,66 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — поднялся на символические 0,01%, до 6885,9 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США закрылись накануне в основном в минусе после обновления исторических рекордов на предшествовавшей торговой сессии.

Все эти движения говорят о том, что всё больше инвесторов склоняется к фиксации прибыли, полученной за счёт уверенного роста индексов в феврале. "Инвесторы фиксировали прибыль на фоне сохраняющихся опасений по поводу недавнего стремительного роста", — сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).