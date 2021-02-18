МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на фоне дорожающей нефти

По состоянию на 11.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,27%, до 6,88 доллара, "Новатэка" — на 1,26%, до 184,5 доллара, "Лукойла" — на 0,49%, до 77,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,57%, до 6,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 23,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 1,59%, до 36,02 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,17%, до 17,39 доллара, НЛМК — росла на 0,47%, до 27,83 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,78%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,9%, до 14,79 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,43%, до 53,25 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,31%, до 9,64 доллара, "Магнита" — снижались на 0,36%, до 15,23 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,44%, до 3,52 доллара.