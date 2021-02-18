Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,27%, до 6,88 доллара, "Новатэка" — на 1,26%, до 184,5 доллара, "Лукойла" — на 0,49%, до 77,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,57%, до 6,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 23,9 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 1,59%, до 36,02 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,17%, до 17,39 доллара, НЛМК — росла на 0,47%, до 27,83 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,78%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,9%, до 14,79 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,43%, до 53,25 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,31%, до 9,64 доллара, "Магнита" — снижались на 0,36%, до 15,23 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,44%, до 3,52 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833071066.html