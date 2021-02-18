МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг торгуются без единой динамики и чёткого направления движения, инвесторы оценивают разноречивые корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Daimler в 2020 году выросла в 1,5 раза

По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,05%, до 6707,63 пункта, французский CAC 40 растёт на 0,02%, до 5764, пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13931,2 пункта. Минутами ранее все три индекса снижались.

Трейдеры отыгрывают корпоративные новости. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp AG и сталелитейная компания Liberty Steel прекратили переговоры о приобретении Liberty Steel сталелитейного бизнеса ThyssenKrupp в Европе. Акции ThyssenKrupp растут в цене на 0,2%, но минутами ранее — падали более чем на 2%.

Бумаги Airbus дешевеют на 3,3% после публикации финансовых результатов компании. Так, чистый убыток авиастроительного концерна по итогам прошлого года снизился на 16,8% по сравнению с 2019 годом, до 1,1 миллиарда евро. Выручка за прошедший год снизилась на 29%, до 49,9 миллиарда евро. Чистый убыток Airbus сократился на 17%

В то же время немецкий автомобильный концерн Daimler сообщил о росте чистой прибыли по итогам года в полтора раза, до 3,6 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании составила 3,5 миллиарда евро против убытка в 109 миллионов за аналогичный квартал предшествовавшего года. Акции Daimler дорожают на 1,8%.