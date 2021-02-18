КИЕВ, 18 фев — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, представляя бизнес-стратегию компании до 2025 года, заявил, что главная цель её руководства — вывод компании на первичное размещение акций (IPO). "Нафтогаз" назвал вопросом жизни и смерти остановку "Северного потока 2"

Коболев в июне заявлял, что "Нафтогаз" может выйти на IPO через три года и сделать это на фондовой бирже Лондона или Нью-Йорка.

"Не менее важной является цель на будущее — это выведение группы "Нафтогаз" на публичные рынки капитала путем проведения публичного размещения акций компаний", — заявил Коболев в четверг. Более того, по его словам, выход компании на IPO — главная цель нынешней команды "Нафтогаза".

Вместе с тем Коболев сказал, что в будущем "Нафтогаз" намерен увеличивать объемы собственной добычи газа, не приведя, впрочем, конкретных цифр. Также компания намерена вернуть себе статус крупнейшего продавца газа внутри страны.

Ранее исполняющий обязанности главы минэнерго Украины Юрий Витренко заявлял, что в руководстве госкомпании "Нафтогаз Украины" необходимы кадровые изменения из-за уменьшения объемов добычи газа, и обратился с этим к премьер-министру.