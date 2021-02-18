МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в четверг, инвесторы ожидают публикации макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы торгуются без единой динамики

По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,26% — до 31469 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82%, до 13588,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3911,38 пункта.

Трейдеры отказываются от активной торговли после того, как Федрезерв опубликовал протокол январского заседания, в котором отметил сохранение высокой неопределенности относительно экономики страны и долгосрочных ожиданий.

Внимание инвесторов переключилось на макроэконмические статданные по США, которые будут обнародованы позднее в ходе торгов. Так, аналитики прогнозируют, что количество новых домов в стране в январе снизилось на 0,7% и составило 1,658 миллиона, а число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 28 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 765 тысяч заявок.