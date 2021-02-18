МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в четверг, инвесторы ожидают публикации макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

"Биржи Европы

Фондовые биржи Европы торгуются без единой динамики

По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,26% — до 31469 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82%, до 13588,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3911,38 пункта.

Трейдеры отказываются от активной торговли после того, как Федрезерв опубликовал протокол январского заседания, в котором отметил сохранение высокой неопределенности относительно экономики страны и долгосрочных ожиданий.

Внимание инвесторов переключилось на макроэконмические статданные по США, которые будут обнародованы позднее в ходе торгов. Так, аналитики прогнозируют, что количество новых домов в стране в январе снизилось на 0,7% и составило 1,658 миллиона, а число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось на 28 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 765 тысяч заявок.