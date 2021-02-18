МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг торгуется, меняя направление по индексу Мосбиржи, который при этом удерживается около отметки вчерашнего закрытия, и умеренно растет по индексу РТС на фоне стабилизации рубля в паре с долларом недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.48 мск опускается на 0,01%, до 3436,55 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,42%, до 1468,56 пункта.

В ходе торгов четверга ранее индекс Мосбиржи колебался в диапазоне 3430-3460 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 1 копейку, до 73,72 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 88,99 рубля.

Основные биржевые европейские индексы и фьючерсы на американские индексы сейчас теряют, апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,36%, до 64,56 доллара за баррель.

В четверг российские индексы "открылись вверх" на неоднозначном внешнем фоне, после чего стали умеренно сдавать позиции из-за ухудшения ситуации на глобальных площадках, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Основным негативом для всех площадок остаются опасения всплеска инфляции, отраженные в росте ставок долговых рынков, а также в статистике ценовых индексов. В частности, вчера производственная инфляция в США существенно превысила прогноз, что вызвало резкое снижение рынков, которое, правда, к концу дня выкупили", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок вновь акции алкогольных производителей — "Белуги" и "Абрау-Дюрсо". Торги проходят на повышенных объемах: объем торгов акциями "Белуги Групп" превысил 2,27 миллиарда рублей, акциями "Абрау-Дюрсо" — 792 миллиона. К текущему моменту эти акции дорожают на 36,63% и 27,86% соответственно.

Также среди низколиквидных акций в четверг сильный рост стоимости показывают бумаги "Красного Октября" (обыкновенные акции дорожают на 39,21%, префы – на 32,61%) и "Русгрейна" (29,84%).

Акции одного их крупнейших российских маркетплейсов Ozon дорожают на 2,62% после резкого падения капитализации накануне на новостях о планах выпуска конвертируемых облигаций.

Также в лидерах роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (+2,13%), "Обуви России" (+2,01%), "Русала" (+1,73%), "Распадской" (+1,28%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (+1,08%).

В лидерах снижения – акции "Магнита" (-2,41%), "Алросы" (-1,98%), депозитарные расписки Qiwi (-1,91%), и HeadHunter Group (-1,85%), акции "Лукойла" (-1,8%), а также депозитарные расписки X5 (-1,76%) и акции "Детского мира" (-1,63%).

"Газпром нефть" опубликовала результаты деятельности по МСФО. К текущему моменту акции компании дешевеют на 1,4%, как и большинство бумаг нефтегазового сектора.

"Квартальные результаты вновь не разочаровали – компания продолжила генерировать положительный финансовый результат, подкрепленный восстановлением цен на нефть и положительной курсовой переоценкой. По году снижение показателей ожидаемое с учетом тяжелой макроэкономической ситуации. Восстановление мировой экономики, спроса на нефть и цен в 2021 году поддержит финансовые и операционные результаты "Газпром нефти", — говорят аналитики Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

Далее в четверг инвесторы оценят статистику американской экономики, публикуемые в 16.30 мск, и если она окажутся хуже ожиданий, то на фоне инфляционной угрозы такая статистика способна оказать серьезное давление на рисковые активы, считает Бабин.

Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на установленных вчера минимумах текущей недели: 3432 пунктов для индекса Мосбиржи и 1457 пунктов — РТС, указывает он. Если ситуация на мировых рынках существенно ухудшится, эти уровни могут быть пробиты и снижение ускорится, добавляет аналитик.

Александр Осин из компании "Фридом финанс" считает, что до конца текущих торгов наиболее вероятно преобладание позитивной динамики. Ориентир закрытия для индекса Мосбиржи: 3405-3490 пунктов, заключает он.