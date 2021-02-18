МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером продолжает расти, восстанавливаясь после падения в течение шести торговых сессий, свидетельствуют данне торгов.

По состоянию на 17.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,39%, или на 6,85 доллара, до 1779,8 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,44% — до 27,188 доллара за унцию.

Стоимость золота падала на протяжении шести торговых сессий на фоне роста аппетита к риску, укрепления курса доллара и увеличения доходности гособлигаций. За этот период драгметалл подешевел на 4%, а его стоимость опустилась ниже отметки в 1800 долларов за унцию.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол январского заседания, в котором регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно экономики страны и долгосрочных ожиданий.

По мнению главного аналитика по драгоценным металлам HSBC Джеймса Стила (James Steele), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, Федрезерв пока намерен придерживаться "голубиной" политики. Более мягкая монетарная политика оказывает давление на курс доллара, что, соответственно, поддерживает стоимость золота.