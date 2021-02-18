МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США падают в четверг после публикации ряда макроэкономических статданных, не оправдавших ожидания аналитиков. свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,74% — до 31378,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,16%, до 13804,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 3900,15 пункта.

Акции энергетических компаний в США набирают силу. На кого ставит рынок?

Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол январского заседания, в котором регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив экономики страны и долгосрочных ожиданий.

"Это просто похоже на паузу, торговля скоро возобновится. ФРС, сосредоточившая внимание на рисках ухудшения ситуации, дала рынкам зеленый свет", — полагает глава отдела альтернативных инструментов с фиксированным доходом Jupiter Asset Management Марк Нэш (Mark Nash), чье мнение приводит агентство Блумберг.