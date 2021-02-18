МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал второй день подряд по основным фондовым индексам, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых площадок.

Неуверенная динамика рынка нефти около максимума за год и попытки коррекции добавляли давления на стоимость российских акций в конце дня.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 1,07%, до 3400,17 пункта, долларовый индекс РТС – тоже на 1,07% до 1446,70 пункта.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в четверг торговался преимущественно в понижательном тренде на фоне преобладания коррекционных настроений на мировых фондовых площадках после предыдущего роста.

Так, западные биржевые индексы упали сегодня в пределах 1,4%. Давление на рисковые активы оказала слабая макроэкономическая статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 765 тысяч.

Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол январского заседания, в котором регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив экономики страны и долгосрочных ожиданий.

При этом стоимость барреля сорта Brent вечером неуверенно колеблется после обновления 13-месячного максимума на отметке 65,5 доллара.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались бумаги "Алросы" (-2,9%), "Мечела" (-3,6%), "Яндекса" (-2,9%), "Полюса" (-2,8%). Выросли акции "Ростелекома" (+1,2%), "Норникеля" (+1%), "Русала" (+0,6%).

Во втором эшелоне выделились акции "Красного октября" (+40%), "Белуги" (+40%), "Абрау-Дюрсо" (+40%), "Русгрэйна" (+34%). При этом на волне локального спекулятивного интереса объемы торгов бумагами "Белуги" (2,8 миллиарда рублей) и "Абрау-Дюрсо" (1,2 миллиарда рублей) бьют рекорды.

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в четверг сохранялись умеренно пессимистичные настроения, которые можно объяснить во многом желанием инвесторов зафиксировать прибыль у очередных максимумов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Не оставляли попыток роста лишь цены на нефть, но потенциал их повышения при отсутствии веских фундаментальных изменений на рынке (например, усугубления проблем с добычей в США) также выглядит ограниченным. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пошли в направлении краткосрочных поддержек 3390 и 1430 пунктов, закрепление ниже которых может вернуть рынок к минимумам конца января (район 3270 и 1360 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3335-3450 пунктов", — оценила она.

В пятницу внимание рынков продолжит фокусироваться на вирусных сводках, новостях о массовой вакцинации, геополитике, сигналах регуляторов и макростатистике, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу – 3385-3500 пунктов", — оценил он.