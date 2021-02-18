МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрылись снижением на фоне продолжающегося сезона отчетностей, а также вслед за мировыми биржами и укреплением евро и фунта к доллару, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,4%, до 6617,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5728,33 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,16%, до 13886,93 пункта.

Повлияли на торги в регионе данные финотчетностей европейских компаний. Так, акции Airbus подешевели на 2,8%. Согласно отчету, чистый убыток авиастроительного концерна по итогам прошлого года снизился на 16,8% по сравнению с 2019 годом, до 1,1 миллиарда евро. Выручка за прошедший год опустилась на 29%, до 49,9 миллиарда евро.

Акции британского банковского гиганта Barclays подешевели на 4,4%, по итогам прошлого года его чистая прибыль сократилась на 38% и составила 1,526 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,12 миллиарда долларов).

В четверг биржи Европы также следовали общемировой динамике фондовых рынков. Биржи Азии в четверг в основном опустились на 0,2-1,6%, индексы США — снижаются на 0,8-1,3%. Уменьшение основных фондовых индексов США последовало после негативной внутренней статистики.

Укрепление евро и фунта к доллару также сдержало рынки. Более дорогая национальная валюта снижает относительный доход европейских компаний-экспортеров. Курс евро к доллару рос на 0,4%, фунта к доллару — на 0,7%.