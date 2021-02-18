МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Норникеля", в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,18%, до 6,78 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, до 180,1 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,3%, до 75,88 доллара, "Газпрома" — на 0,85%, до 6,08 доллара, "Газпром нефти" — на 5,02%, до 22,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,2%, до 36,24 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,8%, до 17,28 доллара, НЛМК — на 0,43%, до 27,58 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в цене на 1,15%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 14,61 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,14%, до 51,9 доллара.

Цена GDR АФК "Система" сократилась на 1,35%, до 9,48 доллара, "Магнита" — на 2,49%, до 14,91 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,88%, до 3,4 доллара.