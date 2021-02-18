МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль усилил вечером падение к евро и снижается к доллару на ушедшей в минус стоимости нефти.

Падение фондовых рынков сигнализирует об общем ослаблении аппетита к риску и добавляет давления на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.54 мск повышался на 24 копейки, до 73,95 рубля, курс евро рос на 58 копеек, до 89,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг к вечеру усилила падение против евро и снижалась к доллару на фоне повышения европейской валюты на форексе на 0,4%, до 1,2082 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают снижение западных фондовых индексов и фьючерсов, сигнализирующее об ослаблении аппетита инвесторов к рисковым активам.

Инвесторы на мировых фондовых рынках взяли паузу после роста с начала 2021 года. Слабые макроэкономические данные по США поддержали коррекционные настроения.

При этом стоимость барреля сорта Brent после обновления днем максимума с января прошлого года (65,5 доллара) сократила темпы роста, а затем и вовсе ушла в минус и теряет сейчас 0,6%, до 64 долларов. Это добавляет давления на рубль. Инвесторы оценивают вероятность наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ на фоне установившейся в последнее время тенденции к росту рынка нефти.

Определенную поддержку рублю оказали вербальные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%, сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,7 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Доллар и евро почти целиком отыграли вчерашнее падение против рубля, но на сессии в пятницу можно будет наблюдать очередное краткосрочное укрепление рубля, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Доллар будет торговаться в диапазоне 73,5-74 рубля, евро вернется к уровням 88,8-89,2 рубля, оценил он.

Несмотря на сохранение нефтяных цен вблизи 64 долларов и стабилизацию динамики спроса на ОФЗ, рубль показал умеренную слабость: ухудшение общерыночных настроений оказало давление на валюты развивающихся стран, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В краткосрочной перспективе оказать поддержку рублю может фактор налогового периода. По нашим оценкам, в пятницу доллар может торговаться в пределах 73,3-74,5 рубля", — оценил он.