МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, повторяя динамику закрытия американских бирж в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 3663,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2437,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 30298,5 пункта. Южнокорейский KOSPI слегка сокращался на 0,07%, до 3083,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 падал на 1,21%, до 6802,4 пункта, японский Nikkei 225 отступал на 0,87%, до 29982 пунктов.

Инвесторы из Азии обратили внимание на итоги торгов четверга на фондовых биржах США. Так, основные американские индексы закрылись снижением в пределах 0,7%. Трейдеры с пессимизмом восприняли макростатистику, которая указывает на состояние экономики страны. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок, при этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 765 тысяч. Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что рынок находится в "неустойчивом положении". Для улучшения ситуации, считает аналитик, требуется продолжительное восстановление экономики, поскольку все меры поддержки правительств и центробанков уже учтены.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по Японии. Потребительские цены в Японии в январе снизились на 0,6% в годовом выражении против дефляции в 1,2% месяцем ранее. В то же время в месячном выражении цены выросли на 0,6%.