МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет второй день подряд на оптимизме вокруг восстановления спроса на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,29% — до 3,9183 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,94%, до 8553 долларов, алюминия — на 1,06%, до 2137,5 доллара, цинка — на 1,4%, до 2855,5 доллара за тонну. Медь умеренно дешевеет на "тонком" рынке

Медь продолжает активный рост, начатый накануне, постепенно приближаясь к отметке в 4 доллара за фунт. Накануне ее стоимость на бирже Comex увеличилась более чем на 2%.

Рост цены на этот промышленный металл обусловлен, прежде всего, улучшением экономических перспектив на фоне снижения темпов распространения коронавируса в мире, а также началом массовых вакцинаций. Инвесторы наедятся, что в скором времени это приведет к полному восстановлению экономической активности и устойчивому восстановлению спроса на металлы.