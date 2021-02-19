События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 февраля
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|-1%
|-0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-4,1%
|0,6% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|46,1
|45,8 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|0,4%
|-2,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|6,4%
|2,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|0,3%
|-2,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|2,9%
|-1,3%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,8%
|0,8%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,6
|51,4
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|47,3
|47
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|57,1
|56,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|46,7
|46,5
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|54,8
|54,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|47,8
|48
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|45,4
|45,9
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|41,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|54,1
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|39,5
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)
|-38
|-35
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|2,1%
|-2,0%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,3%
|-2,5%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|59,2
|58,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|58,7
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|58,3
|57,6
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
|6,76 млн
|6,61 млн
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)
|0,7%
|-1,5%
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|299
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|392
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|21,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|514,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|251,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|25,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-71,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|34,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|140,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Мостотрест — ВОСА (реестр закрыт 26.01.2021, в заочной форме, новая редакция устава, изменения в положение о СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833079058.html