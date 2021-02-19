МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) -1% -0,6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -4,1% 0,6% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 46,1 45,8 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) 0,4% -2,6%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) 6,4% 2,2%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) 0,3% -2,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 2,9% -1,3%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,8% 0,8%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2%  
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) 0,3% 0,3%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 51,6 51,4
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 47,3 47
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 57,1 56,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 46,7 46,5
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 54,8 54,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 47,8 48
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 45,4 45,9
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 41,2  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 54,1  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 39,5  
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль) -38 -35
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 2,1% -2,0%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,3% -2,5%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 59,2 58,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 58,7  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 58,3 57,6
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь) 6,76 млн 6,61 млн
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь) 0,7% -1,5%
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 299  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 392  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 21,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 514,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 251,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 25,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -71,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 34,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 140,2 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Мостотрест — ВОСА (реестр закрыт 26.01.2021, в заочной форме, новая редакция устава, изменения в положение о СД)    