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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833079416.html
Рубль немного снижается к доллару и к евро
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Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на... ПРАЙМ, 19.02.2021
доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 14 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,54 рубля.
Стоимость нефти падает на 0,8%, до 63,4 доллара за баррель по марке Brent.