МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 14 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,54 рубля. Центробанк рассказал, каким хотят видеть цифровой рубль участники рынка

Стоимость нефти падает на 0,8%, до 63,4 доллара за баррель по марке Brent.