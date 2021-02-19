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https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833079770.html
Российский рынок акций стабилизируется в начале торгов пятницы
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы незначительно колеблется по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи, открывший... ПРАЙМ, 19.02.2021
акции, мосбиржа, ртс, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы незначительно колеблется по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи, открывший торги в небольшом минусе, ненадолго перешел в символический плюс, а к 10.28 мск снова снижался на 0,01% — до 3400 пунктов. Долларовый индекс РТС повышался на 0,15% — до 1449 пунктов.
Бумаги второго эшелона с утра попытались продолжить ралли. В частности, более чем на 30% подскакивали акции "Абрау-Дюрсо", а бумаги "Белуги" — на 10%, которыми Мосбиржа ограничила сегодняшний рост. Тем не менее, рыночная капитализация производителя водки в моменте превышала 100 миллиардов рублей. Однако затем акции "Белуги" резко обвалились — на 40%. К 10.27 мск они теряли 16%. Акции "Абрау-Дюрсо" замедлили рост до 16%.
Стоимость нефти падает на 1,1% — до 63,3 доллара за баррель марки Brent.