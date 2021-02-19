МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом на фоне оптимизма на рынках КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 3696,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2468,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,2%, до 30644,72 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,72%, до 30017,92 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,68%, до 3107,62 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — опустился на 1,34%, до 6793,8 пункта.

На фондовых рынках Китая в пятницу наблюдалась положительная динамика. Торги на рынках проходили только второй день после продолжительных выходных, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю. Трейдеры с оптимизмом ждут очередного решения Народного банка Китая (Центробанк) по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которое будет озвучено в понедельник. Аналитики ждут, что показатель будет сохранен на уровне 3,85%, на котором она находится с апреля 2020 года. Какие товары подорожают вслед за продуктами

С другой стороны, трейдеры обратили внимание на закрытие бирж в США, где основные фондовые индексы снизились на 0,4-0,7% по итогам четверга на фоне внутренней статистики, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. "Индекс Nikkei открылся снижением после падения трех основных фондовых индексов США. Утром было сопротивление нисходящему тренду, но перед выходными не было активной динамики", — считают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в январе снизились на 0,6% в годовом выражении против дефляции в 1,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения потребительских цен в стране на 0,7%.