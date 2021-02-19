МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс евро ускорил рост к доллару в пятницу днем после публикации статистики из еврозоны, которая превзошла прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару рос до 1,2136 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2088 доллара. До статистики показатель находился на отметке 1,2126 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,41 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 90,3 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли данные исследовательской организации Markit Economics. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до максимума за два месяца, а PMI в промышленности еврозоны подскочил до максимума за три года, превзойдя прогнозы аналитиков. Рубль немного снижается к доллару и к евро

"Производство росло одними из самых высоких темпов за последние три года благодаря впечатляющим показателям немецких производителей и признакам стабилизации производственных тенденций в остальной части региона", — прокомментировал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson), чьи слова приводятся в сообщении организации.

Одновременно давление на курс доллара оказывает опубликованная днем ранее слабая статистика с рынков труда и недвижимости США, обострившая опасения за перспективы экономики страны. В пятницу инвесторы ждут данных национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) США о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 1,5% в месячном выражении — до 6,61 миллиона.