2021-02-19T13:20:50+03:00
2021-02-19T13:20:50+03:00
2021-02-19T13:20:50+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210219/833081463.html
Официальный курс евро на субботу вырос до 89,54 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 67,27 копейки — до 89,5427 рубля, курс доллара — на 19,62 копейки, до 73,9717 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 19.02.2021
валюта, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 67,27 копейки — до 89,5427 рубля, курс доллара — на 19,62 копейки, до 73,9717 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла на 41,1 копейки, составив 80,9787 рубля.