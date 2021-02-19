МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 67,27 копейки — до 89,5427 рубля, курс доллара — на 19,62 копейки, до 73,9717 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла на 41,1 копейки, составив 80,9787 рубля.