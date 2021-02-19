МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в пятницу — на американских рынках намечается коррекция после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 31493 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13683,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3920,62 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность возобновления роста на рынках акций США после того, как днем ранее основные индексы умеренно снизились после выхода макростатистики, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков.

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Стратег по глобальному распределению активов Societe Generale Артур ван Слоотен (Arthur van Slooten), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что у американских рынков еще есть "пространство для роста" и потенциал для продолжения той динамики, которая "наблюдалась в последние несколько недель".

Позднее в пятницу инвесторы ждут новую макростатистику из США. Так, национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США сообщит о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 1,5% в месячном выражении — до 6,61 миллиона.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за февраль, а также индекса PMI в области промышленного производства и в сфере услуг в США. Аналитики прогнозируют значение индекса PMI в промышленности на уровне 58,5 пункта после 59,2 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 57,6 пункта после 58,3 пункта в январе.