МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в пятницу — на американских рынках намечается коррекция после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 31493 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13683,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3920,62 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность возобновления роста на рынках акций США после того, как днем ранее основные индексы умеренно снизились после выхода макростатистики, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Стратег по глобальному распределению активов Societe Generale Артур ван Слоотен (Arthur van Slooten), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что у американских рынков еще есть "пространство для роста" и потенциал для продолжения той динамики, которая "наблюдалась в последние несколько недель".

Позднее в пятницу инвесторы ждут новую макростатистику из США. Так, национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США сообщит о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 1,5% в месячном выражении — до 6,61 миллиона.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в стране за февраль, а также индекса PMI в области промышленного производства и в сфере услуг в США. Аналитики прогнозируют значение индекса PMI в промышленности на уровне 58,5 пункта после 59,2 пункта месяцем ранее, а в сфере услуг — 57,6 пункта после 58,3 пункта в январе.